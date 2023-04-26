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Картели, насекомые, банкротства госкомбинатов. Беглов отчитался в ЗакСе о проблемах соцпита

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Картели, насекомые, банкротства госкомбинатов. Беглов отчитался в ЗакСе о проблемах соцпита
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2022 году на питание школьников и воспитанников детских садов были выделены рекордные 6,1 млрд рублей. Однако качество обедов осталось на прежнем уровне. В городе продолжают фиксироваться отравления, а неравнодушные родители заваливают жалобами Смольный.

26 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил перед городским Законодательным собранием с ежегодным отчетом. Градоначальник рассказал, как прошел 2022 год и с какими вызовами столкнулась Северная столица.

Одной из тем доклада петербургского градоначальника стало финансирование социального питания. Беглов заявил, что в 2022 году на эти нужды были выделены рекордные 6,1 млрд рублей (для сравнения – в 2021 году было выделено чуть больше 3 млрд рублей).

«В соответствии с поручением президента все школьники начальных классов получают горячее питание. По решению городского правительства бесплатное питание получают дети и других возрастов – из льготных категорий. 338 тысяч школьников и студентов колледжей – плюс 280 тысяч дошколят. Общий объем финансирования на питание детей в 2022 году – 6 миллиардов 100 миллионов рублей», — заявил Беглов.

На фоне поддержки со стороны Смольного в Петербурге продолжают банкротиться государственные комбинаты питания. Так, недавно стало известно, что госкомбинат школьного питания «Смак» будет ликвидирован. Также ранее комбинат «Рождественское» запустил процедуру банкротства. Аналогичная судьба постигла поставщиков АО «КСП «Юность», «КСП Кронштадта», «КСП Пушкинского района» – все они проходят процедуру банкротства. При этом у других госкомбинатов, например, «КСП Василеостровского района», «КСП «Охта» и «КП Кировский», годовые обороты упали в несколько раз.

При этом у частных комбинатов питания, на которые поступает наибольшее количество жалоб, дела идут успешно. СМИ писали, что Беглов проспонсировал из бюджета рекордные сверхприбыли частных комбинатов школьного питания. Компания «Северная столица», обслуживающая образовательные учреждения Красносельского и Московского районов, получила чистой прибылью 74,9 миллиона рублей, что на 850% больше, чем в прошлом году.

О рекордной прибыли отчитались и другие частные операторы школьного питания. Обслуживающий Фрунзенский район «ТД А.П. Иванов» получил почти 30 миллионов прибыли, а «База «Мария» из Выборгского района заработала 52,6 млн рублей. Для обеих компаний это – рекордные показатели.

Усугубляют и без того плачевную ситуацию на рынке соцпита многочисленные картельные сговоры, в которые вступают поставщики ради получения многомилионных контрактов. Комбинаты заранее распределяют между собой, кто будет участвовать в том или ином тендере и на каких условиях. В результате победителями на торгах могут стать лишь заранее выбранные компании. За последние несколько лет специалисты УФАС выявили более семи картелей. Однако некоторые компании продолжают пытаться оспорить решения в суде, когда другие признали факт нарушения. Среди компаний, участвовавших в картелях, отдельно можно выделить «Фирму Флоридан», «Артис-Детское питание», «Лимак-Неву», «Базу Мария», «Северную Столицу», «ТД «Ленинградский» и другие компании.

При этом в городе продолжают фиксироваться отравления школьников и воспитанников детских садов. Так, например, в прошлом году в школе № 26 Невского района 27 апреля массово отравились ученики начальных классов. Аналогичное происшествие было зафиксировано в школе № 96 Калининского района.

Примечательно, что СМИ сообщают не только об отравлениях. На прошлой неделе стало известно о том, что один из крупнейших комбинатов питания, «Фирма Флоридан», стал фигурантом скандала. В школе № 575 Приморского района одному из учеников подали на обед «червивый салат».

На этом фоне возмущенные родители заваливают жалобами частных поставщиков питания и правительство Петербурга. Однако вместо действенных мер в Смольном совсем недавно запустили опрос на тему качества питания. Правда, недовольных родителей быстро заблокировали в нем.

Все вышеперечисленные факты в очередной раз говорят о том, что увеличение финансирования не решает проблему некачественного питания в школах. В экспертном сообществе указывали, что для повышения качества обедов необходимо провести полноценную реформу сферы социального питания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Картели, насекомые, банкротства госкомбинатов. Беглов отчитался в ЗакСе о проблемах соцпита

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