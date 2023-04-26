В России выйдет сериал с осудившим СВО ВС РФ актером Анатолием Белым

25 мая 2023 года в онлайн-кинотеатре START пройдет премьера сериала «Кошка». Как сообщается на сайте сервиса, в многосерийном фильме принял участие осудивший СВО ВС РФ актер Анатолий Белый.

Сериал рассказывает о следователе по особо важным делам. Оксана Кошкина (сыграла Анастасия Тодореску) пережила в детстве страшную трагедию, которую целиком не помнит.

В «Кошке» телезрители увидят актеров Вадима Андреева, Павла Чинарева, Екатерину Вилкову, а также уехавшего из России Анатолия Белого. Режиссером проекта стал Карен Оганесян.

Напомним, Белый уехал в Израиль в 2022 году. Он уволился их МХТ им. Чехова. Сейчас эмигрировавший артист выступает на сцене одного израильского театра.