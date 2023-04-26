Врачи думали рак, а нашли что-то странное: Сюрприз в кишке легендарного актера СССР Утесова

Леонид Утесов — это народный артист СССР, который в представлении не нуждается. Его биография была изучена вдоль и поперек, однако было одно интересное событие, которое датируется 1955 годом.

На рентгене у Леонида Осиповича обнаружили рак толстой кишки. Артисту стало очень плохо, его доставили в Кремлевскую больницу. Врачи назначили операцию, ради нее пригласили самого знаменитого хирурга из Института Склифосовского — Бориса Розанова.

Когда вскрыли брюшную полость, в сигмовидной кишке доктора обнаружили плотное опухолевидное образование, поэтому приступили к резекции кишки и опухоли.

Перед отправлением удаленного материала на исследование, нужно было рассечь саму кишку. Но когда скальпель хирурга коснулся чего-то необычайно плотного, он увидел обыкновенную куриную ногу без лапки. Во время операции была гробовая тишина, но как только обнаружилась странная находка, палата наполнилась смехом.

К счастью, в подобные истории Леонид Утесов больше не попадал, да проблем со здоровьем не имел. Он прожил до 86 лет и скончался в 1982 году.