Вратарь «Краснодара» Сафонов впервые показал фотоснимок с девушкой после развода с женой

Вратарь футбольного клуба «Краснодара» и сборной Российской Федерации Матвей Сафонов впервые за долгое время опубликовал совместный фотоснимок с новой девушкой.

Как ранее сообщалось, избранницей спортсмена стала стэндап-комик Марина Кондратюк.

«Моя Марина, знакомьтесь», — так подписал фотографию известный голкипер.

Напомним, что Матвей развелся со своей официальной супругой Анастасией еще осенью 2021 года. С того времени Сафонов не афишировал личную жизнь.

К слову, в нынешнем сезоне 24-летний гокипер за «Краснодар» провел 30 матчей. При этом пропустил вратарь 45 голов.



