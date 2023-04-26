Жена уволенного телеведущего Дмитрия Диброва Полина пожаловалась, что некому обеспечивать семью

В семье ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва возникла в семье непростая ситуация. Произошло это после его увольнения с Первого канала. Новость стала полным шоком для молодой жены журналиста. Она пожаловалась, что их семью теперь некому содержать. Однако проблемы у пары на этом не закончились.

Как поспешила проинформировать в микроблоге Полина, заболел их старший сын - у него сильная аллергия. Кульминацией всех неприятностей стал обвал балкона в доме, где сейчас живет семья. Однако избранница телеведущего не отчаивается. Супруга не перестает благодарить своих подписчиков за поддержку. Полина Диброва надеется, что до отъезда за рубеж ее сын успеет выздороветь.

"Продолжаются приключения. Видимо, завершатся они, когда уедем в Африку. Собираемся 2 мая всей семьей," - написала блогер.

По некоторым данным, в программе Дмитрий Дибров получал порядка 50 тысяч долларов в месяц.