10 малоизвестных фактов о создании фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана»

В этом году драме Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» исполняется 25 лет. События в фильме происходили в 1944 году. Представляем 10 малоизвестных фактов о создании картины.

1. Фильм отчасти был основан на реальных событиях

2. Рядового Райана могли сыграть Ноа Уайли и Эдвард Нортон

3. Харрисон Форд и Мел Гибсон стали первым выбором Стивена Спилберга на роль, которая досталась Тому Хэнксу

4. Режиссер выдвинул Тому Сайзмору ультиматум, угрожая увольнением

5. Молодые Вин Дизель и звезда фильма «Шерлок» также сыграли в лента

6. Сцену высадки в Нормандии снимали почти месяц и стоила она более $10 млн

7. У картины оригинальная цветокоррекция

8. Некоторые ветераны Второй мировой войны не смогли досмотреть до конца фильм из-за ПТСР

9. Лента уступила «Оскар» спорному кинопроекту с Гвинет Пэлтроу

10. Эта картина стала последней в своем роде, которая не была подвергнута цифровой обработке.

