26 апреля певица из РФ Ольга Бузова презентовала видеоклип на свою новую песню «Верни»

В Москве Ольга Бузова накануне организовала премьеру нового видеоклипа на песню «Верни». В ролике певица сыграла любовь с актером РФ Станиславом Бондаренко.

На мероприятии не было свободных мест. Откровения артистки о личной жизни привлекают внимание не только гостей, но и репортеров. Во время работы над видео исполнительница, которая пережила развод с мужем, вспомнила о прошлых отношениях.

"У меня было немного отношений, все они всегда были по любви. Новая песня тоже про это," - отметила телеведущая.

Ольга призналась, что композиция напомнила о счастливых моментах, связанных с экс-возлюбленным, однако называть имя избранника Бузова не стала. Да и что греха таить, в последнее время артистка предпочитает вовсе не говорить о личной жизни.

[media= ]