Маккарти подверг критике демократов

Руководитель нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти, который входит в республиканскую партию, в интервью журналистам подверг критике политику американского президента Джозефа Байдена и демократической партии, которая его выдвинула, за непринятие решительных и быстрых мер в экономической сфере.

Он считает, что политика нынешнего американского политического руководства привела к сильным осложнениям в экономике, например, Маккарти считает, что происходит разрушение финансовой системы.

Он отметил, что особенно острой является проблема государственного долга США, но демократы не проводят ее обсуждение с республиканцами по вопросу принятия мер в этом направлении.