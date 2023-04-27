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Маккарти подверг критике демократов

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Маккарти подверг критике демократов
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти, который входит в республиканскую партию, в интервью журналистам подверг критике политику американского президента Джозефа Байдена и демократической партии, которая его выдвинула, за непринятие решительных и быстрых мер в экономической сфере. 

Он считает, что политика нынешнего американского политического руководства привела к сильным осложнениям в экономике, например, Маккарти считает, что происходит разрушение финансовой системы.

Он отметил, что особенно острой является проблема государственного долга США, но демократы не проводят ее обсуждение с республиканцами по вопросу принятия мер в этом направлении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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