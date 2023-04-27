Актриса Милославская сообщила, что пожилой режиссёр попросил показать ее обнажённую грудь

Стася Милославская рассказала, как она относится к обнаженным съемкам, а также проговорилась о неприятном инциденте, который произошел с ней во время кинопроб.

По информации артистки, если режиссер потребует в кадре раздеться, то он должен объяснить, для чего это нужно, как оно повлияет на ход сюжета. Если можно отказаться от откровенных сцен, что лучше так сделать, уверяет Стася. В качестве примера Милославская вспомнила вопиющее поведение одного из кинорежиссеров.

Один режиссер, пожилой, сказал мне: «Не хочу кота в мешке брать, покажи грудь, - призналась звезда.

Впрочем, девушка не захотела выполнять условия кинодеятеля. В итоге в этот проект она не попала.