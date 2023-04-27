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Алла Пугачева на четыре месяца арендовала в Юрмале виллу «Марта» за 35 миллионов рублей

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Алла Пугачева на четыре месяца арендовала в Юрмале виллу «Марта» за 35 миллионов рублей
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева на лето переезжает в Юрмалу. Там 74-летняя звезда сняла виллу «Марта» за 35 млн рублей. Об этом пишет издание «КП». Отмечается, что ранее Народная артистка РФ уже останавливалась в этом особняке, причем не один раз. Это один из самых дорогих коттеджей, который сдают в аренду в Латвии. Расположена вилла на берегу Рижского залива. Владелец элитной недвижимости - банкир Виктор Красовицкий.

Журналистам удалось узнать, что один месяц проживания там стоит 100 тысяч евро (порядка 8,9 миллионов рублей). Дом Примадонна сняла на 4 месяца. Поэтому заплатит Пугачева не менее 35,6 миллионов рублей. За эти деньги Алла Борисовна с семьей сможет пользоваться кинозалом, кухней, библиотекой, зимним садом, столовой, современным спа-комплексом. На территории дома также размещен гараж, теннисный корт, помещения для охраны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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