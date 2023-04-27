Балерина Анастасия Волочкова опубликовала нелепое фото из бани

Анастасия Волочкова продолжает публиковать нелепые и пикантные снимки. Выглядит на них балерина неприглядно и часто показывает намного больше, чем нужно.

В этот раз звезда решила не напрягаться с одеждой. Она выложила в Сеть фотографию из бани нагишом. Настя попыталась прикрыть интимные места веником, однако получилось еще хуже. Ручка веника находилась в пикантном месте и выглядела очень странно. Пользователи забросали Волочкову пошлыми и негативными комментариями.

«Лучше это фото не рассматривать, иначе после такого будут кошмары сниться», - сошлись во мнении подписчики.

Не упустили случая комментаторы пройтись по странной позе балерины и ее не здоровой любви к обнаженным фото. Также фанаты отметили, что выглядит баня настолько грязной, как будто там никогда не убирались.