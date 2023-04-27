Андрей Губин в программе «Малахов» впервые показал свой дом в Подмосковье

Андрей Губин стал героем очередного выпуска программы «Малахов», которая выходит на канале «Россия-1». Но из-за проблем со здоровьем артист лично не смог появится в студии. Андрей Малахов со съемочной группой приехали в гости к тяжелобольному исполнителю.

Впервые за 15 лет затворнического образа жизни Андрей решил показать общественности свой загородный дом, который расположен в Подмосковье. Губин переехал в особняк на Истре месяц назад. Большую часть времени он проводит в московской квартире. Но там эстрадному исполнителю не удается поработать из-за шума. Поэтому он решил снять в аренду двухэтажный коттедж.

Внутри дома есть кухня, гостиная, несколько спален, ванна, туалет. Выполнено жилье в классическом стиле. Больше всего певцу нравится отдыхать на веранде.