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Анита Цой объяснила, почему она постоянно мерещилась судьям телешоу «Маска»

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Анита Цой объяснила, почему она постоянно мерещилась судьям телешоу «Маска»
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Фото из открытых источников

Четвертый сезон популярного телешоу «Маска» подходит к концу. За один шаг до финала покинул программу Хомяк. К большому удивлению судей, в костюме этого персонажа скрывалась Анита Цой.

Нелишне сказать, что певица постоянно мерещилась членам звездного жюри во всех образах. Артистка даже стала своеобразным мемом шоу. Члены жюри предполагали, что редакторы решили таким образом над ними пошутить.

Сама Анита призналась, что ей было непросто замаскировать узнаваемый многими голос. Цой волновалась, что судьи ее узнают с первых нот, поэтому максимально старалась в каждом номере.

«У меня слишком узнаваемый и уникальный голос. Такие голоса на большой сцене ценят», — сказала исполнительница.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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