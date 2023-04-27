Блогерша Краснова призналась, что предлагала Прохору Шаляпину встречаться

Блогерша Наталья Краснова во время недавнего интервью Ютуб-проекту «Шоу о загонах» сообщила, что предлагала встречаться Прохору Шаляпину.

Как призналась 42-летняя звезда соцсетей, после развода с молодым супругом она сильно переживала по поводу возраста и считала себя уже старой. Наталья комплексовала по поводу 16-летней разницы в возрасте с экс-мужем. Поэтому приняла решение предложить личные отношения Прохору, у которого был опыт с женщинами намного старше него.

«У Шаляпина я спрашивала: «Ты любишь старух, я старше тебя. Я богатая, знаменитая. Давай что-то замутим?» А он ответил: «Нет. Ты, богатая, однако не настолько, насколько люблю», — вспоминает блогерша.

Краснова добавила, что артист посчитал ее «недостаточно старой», поэтому не захотел с ней встречаться.