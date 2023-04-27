Директор Ингеборги Дапкунайте сообщил, что актриса разорвала все связи с РФ

Известная литовская и советская актриса Ингеборга Дапкунайте приняла решение окончательно разорвать все связи с РФ. Такой информацией поделилась директор артистки Раиса Фомина.

По словам Фоминой, Дапкунайте покинула территорию страны более года назад. Раиса подчеркнула, что в настоящее время Ингеборга ни с кем не сотрудничает из России.

«Она не сотрудничает ни с кем из людей в России. Мир ведь полон фальши и лжи. Ингеборга порвала все связи с Россией», — заявил директор звезды.

Напомним, актриса сериала «Беспринципные» покинула РФ в минувшем году. Ранее 60-летняя заслуженная артистка Латвии сообщила, что перебралась в Бельгию, в Брюссель. Директор знаменитости предупреждал, что она не планирует возвращаться в Российскую Федерацию.