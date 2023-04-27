Гастроли певицы Кристины Орбакайте на 9 Мая отменили в Германии

Гастрольный тур Кристины Орбакайте, запланированный на 9 мая в Германии, отменили из-за скандалов. Артистка большую часть своего времени проживает в США вместе с мужем Михаилом Земцевым и дочерью Клавдией. В РФ певица прилетает для съемок или выступлений. Также дочь Примадонны активно гастролирует по миру. Недавно певица объявила о концертах на майских праздниках в Германии, что и стало причиной громкого скандала. Решение выступать в День Победы перед немецкими зрителями вызвало у россиян непонимание. Граждане посчитали такой поступок непатриотичным.

Были запланированы восемь концертов, билеты стоили от 2,2 тысячи до 11,5 тысяч рублей. Первое выступление должно было пройти 29 апреля, а последнее - 9 мая в Ратингене.

«С радостью опубликовала бы афишу предстоящих концертов, однако так сложились обстоятельства, что часть коллектива не получила визы», — написала в соцсетях Кристина.

Орбакайте добавила, что гастрольный тур будет перенесен, а о датах она сообщит позже.