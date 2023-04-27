Измены Павла Прилучного перестали быть секретом, счастью Зепюр Брутян придёт конец после родов

Зепюр Брутян с дня на день родит ребенка от мужа Павла Прилучного. Однако многие пользователи и коллеги пары заявляют, что после родов артист быстро убежит к другим женщинам. По крайней мере, в этом уверен скандальный шоумен Рустам Солнцев.

Как только ребенок родится, счастью может прийти конец по одной причине: Павлику нужно гулять, нужно входить в других женщин, заниматься привычным делом — сексом. А Зепюр —сидеть с детьми. Недолго еще ей осталось веселиться, - написал блогер.

Также экс-участник Дома-2 отметил, что несколько лет назад бывшая супруга актера Агата Муцениеце говорила о его изменах, а также дебоширском поведении в компании иных дам. Сам Прилучный подобные заявления не комментирует, ведь занят заботой о беременной жене и находится в предвкушении рождения еще одного ребенка.