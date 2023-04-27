45-летняя певица Ольга Орлова впервые показала поклонникам лицо своей двухмесячной дочери Анны

6 марта этого ведущая Ольга Орлова во второй раз стала мамой. Знаменитость регулярно публикует фото малышки, а также делится особенностями ее взросления. Недавно артистка раскрыла, что сейчас Анюта весит 6 килограммов при росте 64 см.

Однако певица показывает свою наследницу в соцсетях исключительно с применением смайликов, которые закрывают ее лицо. Однако на днях 45-летняя звезда впервые не стала скрывать личико малышки. На снимке Аня лежит в своей кроватке. Ольга решила не закрывать лицо девочки, чтобы все могли поближе познакомиться с наследницей.

Между прочим, Орлова до сих пор получает море критики по поводу своей беременности и родов. Многие пользователи уверены, что она это сделала для галочки, поэтому мало времени уделяет новорожденному младенцу.