Невестка певицы из РФ Валерии впервые высказалась о разводе с мужем Арсением Шульгиным

В 2020 году году младший сын певицы Валерии официально зарегистрировал свой брак. Спустя некоторое время он стал отцом. Его жена Лиана Волкова в 2021 году родила дочь. Сейчас Селин 1.9 года.

До недавнего времени в соцсетях регулярно транслировалась счастливая семейная жизнь звездной пары. Однако ситуация изменилась примерно два месяца назад. Подписчиков Арсения встревожило отсутствие семейных фото с супругой.

Недавно невестка певицы Валерии впервые обмолвилась о разводе с избранником. Жена Шульгина призналась, что их семейная жизнь остается счастливой. Отсутствие семейных снимков в микроблоге девушка объяснила желанием сместить фокус внимания на себя.

«Его в моем блоге нет, я решила сделать фокус на себя. Это мои личные границы, не будет никакой драмы», — написала Лиана.