Ольга Бузова опровергла сплетни о романе с женатым актером РФ Станиславом Бондаренко

37-летняя российская певица и ведущая Ольга Бузова, которую заподозрили в романе с женатым Станиславом Бондаренко, впервые прокомментировала эти слухи. Она опровергла домыслы о романтических отношениях в актером. Как призналась артистка, она для себя не рассматривает занятого мужчину в качестве возлюбленного.

Светская львица отметила, что Станислав снялся в ее новом видеоклипе на композицию «Верни». По сюжету ролика артисты должны были сыграть возлюбленных. Многие интернет-пользователи решили, что в жизни между Бондаренко и Бузовой есть личные отношения.

Ольга заявила, что актер женат. Именно поэтому любовь у них могла быть исключительно в кадре. В жизни об этом даже не может быть и речи.

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