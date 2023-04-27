Ольга Бузова заявила, что хочет вернуться к своему бывшему парню

Ольга Бузова презентовала новую песню и видеоклип на композицию «Верни». В ролике снялся актер Станислав Бондаренко. По всей видимости, этот трек задевает саму певицу, поскольку она призналась, что во время прослушивания песни думает о конкретном человеке. Как утверждает звезда, каждый раз она хочет вернуться в прошлое, к экс-возлюбленному. Правда, к кому именно, она не уточняет. По словам Бузовой, на самом деле это ложное чувство, поскольку вспоминает она не о том, как ей тогда было хорошо, а просто желает тепла и любви.

«Это особенная песня. Каждый раз, когда слышу ее, хочу вернуться к бывшему. Точнее, хочу вернуться в то состояние, когда была счастлива. Думаем, что хотим вернуть конкретного человека, хотя мы просто скучаем по состоянию любви, гармонии», — отмечает Ольга.

К слову, в последнее время ходят слухи о том, что Ольга и рэпер Дава могут сойтись. Поклонники отмечают, что бывшие ставят друг другу лайки в соцсетях, поэтому фанаты надеются на то, что пара снова будет вместе.