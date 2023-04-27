Певец Влад Соколовский рассказал о планах по организации свадьбы

Влад Соколовский в личном блоге написал, что готовится к грядущей свадьбе с невестой Ангелиной Сурковой. Пара пока не узаконила отношения, несмотря на то, что у них есть подрастает общий сын Дэвид.

Подумываем над тем, что хотим сыграть свадьбу в Италии. Недавно обсуждали только это. План такой. Но он может поменяться. Нам эта идея нравится, - заявил исполнитель.

Певец добавил, что торжество пройдет осенью — в сентябре либо октябре.

Поклонники обратили внимание, что заговорил Влад о свадьбе после того, как его экс-супруге Рите Дакоте также сделали предложение. Несколько дней назад артистка получила предложение руки и сердца от Федора Белогая. Как предположили фанаты, пары могут сыграть двойную свадьбу.