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Певица Лолита проинформировала, почему отказалась от предложения Никиты Михалкова

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Певица Лолита проинформировала, почему отказалась от предложения Никиты Михалкова
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Фото из открытых источников

30 марта на Кинопоиске и Винке вышел сериал о жизни театральной богемы «Актрисы». Одна из ролей в фильме досталась 59-летней Лолите Милявской.

Как признаалсь певица, получить предложение от директора театра Ольги Владимировны было для нее как вручение статуэтки «Оскар». Артистка не рассчитывала попасть на кастинг к Федору Бондарчуку и пройти дальше. Когда это произошло, Лолита отказалась от выступлений.

Также исполнительница приняла участие в фильме «Попса». Мелодрама, которая вышла в 2005 году, показывает изнанку светской тусовки. Там Милявская сыграла капризную певицу, которая не боится ничего из-за покровительства возлюбленного — влиятельного криминального авторитета.

Спустя пять лет артистке предложили роль в еще одном проекте - продолжении фильма «Утомленных солнцем» режиссера Никиты Михалкова. Однако, несмотря на одобрение кинематографиста, Лолита посомневалась, что сможет достойно сыграть в драме Никиты Сергеевича, поэтому отказалась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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