Певицу РФ Наталию Власову после сложной операции на сердце отключили от аппарата ИВЛ

Как сообщает издание «СтарХит», появились хорошие новости о состоянии здоровья певицы РФ Натальи Власовой. После сложной операции на сердце и медикаментозной комы артистке, похоже, стало лучше. Исполнительница уже вышла из комы и даже начала сама дышать.

Сегодня Наташа в 17:25 зашевелила руками. Врачи говорят, что, возможно, уже завтра она сможет сказать что-либо», —пишет источник.

Впрочем, еще как минимум неделю Власова проведет в больнице. Состояние артистки тяжелое, но наблюдаются заметные улучшения, что дает надежду на лучшее.

Напомним, неделю Наталия находится в московской клинике. Туда она была госпитализирована с корпоратива. У 44-летней звезды диагностировали сердечную недостаточность. Врачи провели сложную операцию и ввели пациентку в медикаментозную кому.