Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Чреватый признался, что он выдумал демона Толика

Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Чреватый на YouTube-шоу «Алена, блин!» признался, что демон Толик является вымышленным персонажем.

Во время участия в мистическом шоу маг рассказывал, что он проходит испытания благодаря личному демону Толику. На вопрос, почему он выбрал именно также имя, он признался, что растерялся в ходе первого испытания в шоу, поэтому назвал случайное имя.

«В первый раз в жизни стоял перед камерами. Я растерялся тогда — просто сказал Толик. Подписчик за день до этого мне что-то написал про Толика», — сказал Влад.

Чреватый добавил, что за его деятельностью стоят некие темные сущности — демоны. Но чернокнижник не желает раскрывать информацию об общении с потусторонними силами.

«Та ситуация имела судьбоносный момент. Все меня запомнили под псевдонимом демон Анатолий. Это сыграло злую шутку, одновременно добавило популярности», — заметил ясновидящий.