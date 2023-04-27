Примадонна продала свой замок в Грязи за 400 миллионов рублей

Примадонна продала свой шестиэтажный замок, в котором не жила на протяжении последнего года. Покупатель согласился отдать 400 миллионов рублей. Им якобы является Стас Барецкий. Шоумен вместе со своими партнерами купил элитную недвижимость у агентов артистки.

Новые владельцы хотят сделать капитальный ремонт и переоборудовать здание в морг, где будут расположены гробовая мастерская и крематорий. К тому же, планируется на территории замка создать музей истории кладбищенского дела.

Певица прошлым летом искала покупателей. По данным риелторов, изначально она просила миллиард рублей. Позже из-за отсутствия потенциальных покупателей эта сумма уменьшилась до 700 млн рублей.

Барецкий сторговался до 400 миллионов. Сперва утверждалось, что замок продали таинственному бизнесмену. Но личность покупателя раскрылась недавно.