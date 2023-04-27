Шоумену Стасу Барецкому понравился интерьер купленного им замка у певицы Аллы Пугачевой

В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание
Самый желанный мужчина в России Николай Басков не так давно полез целоваться к певице Любови Успенской. А теперь "золотой голос страны" страстно
Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что наличие двух генов в анализе покажет, что у женщины будет рак груди. К этим генам телеведущая
В прошедшем выпуске популярного шоу «Маска» стало известно, что в костюме Гусеницы прятался певец из Беларуси Александр Иванов (выступающим под
Елену Темникову заблюрили в фильме, который приурочен 20-летию «Фабрики звезд». Своим комментарием решил поделится коллега певицы Александр
Иван Ургант на днях признался в том, что сюрприз на день рождения Аллы Пугачёвой готовил заранее. По информации шоумена, он решил в качестве подарка
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провалил национальный проект «Здравоохранение». Об этом свидетельствуют результаты выполнения программы
Центральную государственную лабораторию в Судане захватили участники военного конфликта. В итоге в их распоряжении оказались образцы возбудителей
StarHit пишет, что с 23 апреля наблюдается сильная магнитная буря, она продлится сутки. В связи с этим жители европейской части РФ могут увидеть
В минувшем году получателями высокотехнологичной медицинской помощи в Северной столице стали 129 000 человек. Показатель 2021-го был меньше на 17,4