Шоумену Стасу Барецкому понравился интерьер купленного им замка у певицы Аллы Пугачевой

Знаменитый шоумен Стас Барецкий, который сообщил, что на днях якобы стал новым владельцем замка Аллы Борисовны Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, сделал очередное заявление.

В недавнем интервью он рассказал об обстановке внутри загородного особняка. По словам Барецкого, интерьер купленного жилья ему понравился.

Когда увидел не заправленную постель, был шокирован. Вообще, сейчас Пугачева собирает вещи и сдирает плитку со стен, - сказал Барецкий.

Музыкант подчеркнул, что доволен приобретением. По словам скандального шоумена, дом Примадонны напоминает ему бункерное помещение. Также Стас подчеркнул, что намеревается там соорудить морг и крематорий, а условия для этого более чем идеальные. Впрочем, предоставить доказательства покупки замка он, само собой разумеется, не смог.