Солистка Большого театра в Москве Анна Бондаревская умерла в возрасте 35 лет

Скоропостижно скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская. Она умерла еще 22 апреля. Артистке было всего 35 лет.

О трагедии сообщили вчера представители культурного учреждения в своем Telegram-канале. Руководство театра и его коллектив выразили свои глубокие соболезнования близким и родственникам умершей. О причинах смерти женщины ничего не известно.

Анна в Большом театре исполняла партии Леля в опере «Снегурочка», Лауры в опере «Иоланта», Дуняши в опере «Царская невеста», а также Марины Мнишек в опере «Борис Годунов» и многие другие.

Отметим, что артистка ушла из жизни в день своего рождения. В Большом театре оперная певица проработала с 2016 по 2021 г.