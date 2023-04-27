«DM»: Стало известно, как выглядит жена актера Иэна Сомерхолдера из «Дневников вампира»

Главной звездой сериала «Дневники вампира» стал красавчик Иэн Сомерхолдер, который в фильме сыграл соблазнительного Деймона. По сюжету картины вампир влюбился в девушку Елену, которая встречалась с его братом.

Фанаты трепетали от восторга, узнав, что их любимчик встречается с экранной Еленой — артисткой Ниной Добрев. Однако союз пары продержался лишь 3 года.

Через некоторое время поклонники узнали, что Иэн женился на Никки Рид. Актриса также играла вампира, но в «Сумерках». Она — признанная голливудская красавица.

Добавим, что у Сомерхолдера и Рид подрастает общая дочь. В скором времени у звездных супругов появится на свет еще один ребенок.