StarHit: Невестка певицы Валерии перестала показывать мужа в своих соцсетях

Поклонники Арсения и Лианы Шульгиных скучают по новым семейным снимкам пары. После того, как последние несколько месяцев девушка не публиковала фото с мужем, фанаты заподозрили неладное в семье молодых людей.

Ранее в Сети активно обсуждали фотографии, на которых звездная пара появлялась с маленькой дочкой на совместных прогулках. В последнее время Лиана предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь.

Невестка певицы Валерии сообщила, что хочет создать нерушимые границы, а все внимание сконцентрировать исключительно на себе. Однако

это никак не повлияло на их отношения с Арсением. Девушка уверяет, что они живут с мужем счастливой жизнью. В подтверждение своих слов она даже опубликовала кадры, на которых вместе с супругом и малышкой прогуливаются по улицам Москвы. Подписчики остались в восторге от новых фото Селин, которая им очень-очень нравятся.