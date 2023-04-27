Татьяна Кравченко рассказала о выходках звезды сериала «Сваты», из-за которой «все натерпелись»

Сериал "Сваты" представлен на экране, как хороший семейный проект. Но на съемочной площадке нередко происходили ожесточенные конфликты. После того, как работа над многосерийным фильмом была закончена, Анна Кошмал, которой досталась роль Женьки, сообщила, что не хочет иметь ничего общего с бывшими коллегами.

Вместе с тем, актриса из Украины не была главной причиной конфликтов. Анатолий Васильев, который сыграл профессора Ковалева, возненавидел всю съемочную группу. В итоге продюсерам четвертого сезона пришлось принять меры.

У команды за кулисами не получилось наладить отношения с артистом, напряжение стало невыносимым для режиссера, самого актера и его коллег по цеху. Поэтому сценарий переписали, а Анатолия исключили из "Сватов" .