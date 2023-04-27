Татьяна Навка опубликовала видеоролик в откровенном образе. Фигуристка показала новые кадры с фотосессии для будущей книги, выход которой запланирован на ближайшее время.

Звезда сейчас не выступает на льду, однако остается в спорте в другом амплуа. 48-летняя спортсменка занимается организацией масштабных ледовых шоу, которые очень популярны в стране.

На днях Татьяна опубликовала новые кадры с фотосъемки. Олимпийская чемпионка предстала в откровенном черном платье с глубоким декольте, а также короткой стрижкой. Подписчики Навки оценили такой образ. Они отметили, что их любимица, которая стала платиновой блондинкой, сильно преобразилась. Многие поклонники признались, что сперва не узнали фигуристку. Как заявили фанаты, спортсменку так "омолодила" прическа.