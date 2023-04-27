Телеведущий Дмитрий Дибров вместе с семьей покидает Россию

Жена знаменитого телеведущего Первого канала Дмитрия Диброва рассказала своим подписчикам об отъезде семьи из России. Подробностями поездки Полина поделилась в своих социальных сетях.

Как написала модель, после ДТП с участием ее мужа в семье наступили непростые времена. Сперва Дмитрия уволили с Первого канала, а затем в их доме обрушился балкон. Позже сын слег с тяжелой аллергией.

Продолжаются наши приключения. Видимо, завершатся они, когда уедем в Африку. Собираемся 2 мая всей семьей, - отметила возлюбленная Диброва.

Жена телеведущего не стала говорить о деталях поездки. Также она не уточнила, на какой срок семья собирается покинуть Россию.