В Самаре 26 апреля на 76-ом году жизни скончался актер театра драмы Владимир Борисов

В минувшую среду, 26 апреля, в Самаре умер народный артист РФ, актер Самарского академического театра драмы имени Горького Владимир Борисов. Актер скончался на 76-ом году жизни (1948-2023 гг).

Владимир Владимирович в театре работал с 1974 года. Он исполнил много центральных ярких ролей в таких постановках как «Лев зимой», «Вот так и живём», «Детектор лжи и др.

Последней работой покойного деятеля является роль в спектакле «Мюнхгаузен». Премьера проекта состоялась в середине апреля этого года.

Гражданская панахида пройдет в пятницу, 28 апреля, в театре. Начало в 10:30. Похороны Борисова состоятся на Городском кладбище.



