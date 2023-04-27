Вдова Юрия Шатунова опубликовала архивное видео с покойным мужем и детьми

После смерти Юрия Шатунова его жена решила создать YouTube-канал, где рассказывает о жизни артиста. На днях вдова вокалиста Светлана опубликовал видеоролик о занятиях исполнителя и его сына Дэнниса.

Как сообщила вдова покойного исполнителя, ее супруг и наследник ежегодно устраивали соревнования по плаванию на суднах собственного производства. При это сын изготавливал их из разных материалов и спорил на деньги с отцом.

Несколько лет назад удалось соорудить корабль из пластиковых бутылок, он успешно совершил заплыв. В итоге подросток получил целых 500 долларов.

Стоит сказать, что на фото Юрий еще совсем молодой. Поклонники удивились такой семейной традиции. Они написали, что хотят также попробовать со своими детьми подобное занятие. Также комментаторы под публикацией поблагодарили Светлану за то, что она делится кадрами Шатунова из семейного архива.