Влад Череватый высказался насчёт успехов Виктории Райдос на шоу «Битва экстрасенсов»

Влад Череватый, один из самых молодых участников "Битвы экстрасенсов", вышел на связь со своими поклонниками в социальных сетях. Маг решил высказать свое мнение насчет участия в телешоу Виктории Райдос. Ей и еще двоим ведьмам необходимо было разобраться в таинственной смерти мужчины Сергея. Овдовевшая супруга обратилась за помощью к "Битве экстрасенсов".

Влад признался, что среди трех участниц Виктория является, безусловно, лидером. Райдос, по его мнению, смогла помочь даме и поставить точку в этой загадочной истории. По всей видимости, умер мужчина в результате аневризма, а трагедии этой не случилось бы, если бы пара вовремя обратилась за помощью медиков.

Добавим, что 26-летний экстрасенс находится в рейтинге мистической программы ТНТ на последней строчке. Недавно колдун вместе с Викторией Райдос отправились под Волгоград. Там парень проявил себя не самым лучшим образом.