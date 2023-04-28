11-летняя внучка Ларисы Долиной заговорила о ее смерти и заявила, что не хочет быть преемницей

Лариса Долина не скрывает что ее беспокоит судьба 11-летней внучки. Александра пошла по стопам своей звездной бабушки. Она увлекается музыкой. В интервью девочка рассказала о планах на будущее.

Как отметила Александра, бабушка принимает активное участие в ее воспитании. Нередко Лариса Александровна дает подростку ценные советы и рассказывает о профессиональной деятельности.

«Несмотря на загруженность, бабушка старается мне уделять время, говорит, что артист за кулисами может волноваться, но на сцене — нет», — говорит наследница Долиной.

Также внучка певицы не скрывает, что планирует появитьься на отечественной эстраде, но при этом отказывается становиться преемницей бабушки.

«Хочу быть не преемницей бабушки, ее продолжением. Это возможно после ее смерти, о которой не говорим», — размышляет юная исполнительница.