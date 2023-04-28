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В докладе МВФ рассказано об экономике РФ

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В докладе МВФ рассказано об экономике РФ
Экономика
Фото из открытых источников

Эксперты международного валютного фонда представили доклад об экономической ситуации в Европе. В ней сообщаются выводы и наблюдения экспертов о российской экономике. В докладе указано, что экономика РФ оказалась более устойчивой к влиянию введенных по отношению к ней санкций, чем изначально предполагалось экспертами.

В докладе отмечено, что определенный спад производства был зафиксирован в российской экономике во втором квартале прошлого года, но в третьем и в четвертом кварталах зафиксирован рост производства и спад уже был сокращен до 2,1 процента. В докладе отмечается, что в прошлом году российские компании получили значительные прибыли за счёт продажи нефти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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