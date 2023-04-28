Шойгу и Шанфу провели переговоры

Сообщается, что руководители оборонных ведомств Российской Федерации и Китая Сергей Шойгу и Ли Шанфу провели переговоры. В Индии, в Дели, проходят мероприятия саммита руководителей оборонных ведомств государств, входящих в международную организацию шанхайская организация сотрудничества.

Уточняется, что изначально переговоры между Шойгу и Шанфу не были запланированы. Однако еще перед началом мероприятий саммита и в ходе самого саммита в перерывах между его сессиями они встретились и провели переговоры по вопросам сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем и другими вопросами, относящимися к международной политике.