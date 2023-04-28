Шойгу и Шанфу провели переговоры

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провалил национальный проект «Здравоохранение». Об этом свидетельствуют результаты выполнения программы
Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что наличие двух генов в анализе покажет, что у женщины будет рак груди. К этим генам телеведущая
Сериал "Сваты" представлен на экране, как хороший семейный проект. Но на съемочной площадке нередко происходили ожесточенные конфликты. После того,
Практически всю карьеру Дмитрий Нагиев посвятил российскому телевидению. Однако в феврале 2022 года он решил покинуть Первый канал и ушел в
По словам народного артиста России Олега Меньшикова, Сергей Бодров не был выдающимся артистом, хотя имел немало других, намного более значимых
Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет
Основной целью ЧВК «Вагнер» в Африке является борьба с терроризмом и помощь независимым странам в освобождении от вооруженных группировок. Об этом
Ученые из Университета Джона Хопкинса в США (Johns Hopkins University) разработали новый лекарственный гель, убивающий до 100% раковых опухолей
Острая кишечная инфекция (ОКИ) – достаточно обширная группа инфекционных заболеваний. Ее часто можно спутать с отравлением, поскольку они имеют