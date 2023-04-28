Рибера сделала заявление об импорте в Испанию топлива из Российской Федерации

Испанский министр по вопросам экологии и демографии Тереса Рибера сделала заявление по вопросу об определении компаний, которые экспортируют в Испанию топливо, и о политике в этом вопросе по отношению к Российской Федерации. Она заявила, что соответствующие ведомства внимательно изучают документацию, связанную с закупками топлива испанскими компаниями.

Дело в том, что Рибера заявила, чт проводится политика, чтобы Испания не закупала топливо в Российской Федерации. Поэтому, заявила она, соответствующие учреждения определяют конкретно на основании изучения документации, у кого именно проводятся закупки топлива и из каких государств проводится импорт топлива в Испанию.

«Наше обязательство состоит в том, чтобы расследовать, что происходит с поступлением топлива», – заявила она.