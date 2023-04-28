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Рибера сделала заявление об импорте в Испанию топлива из Российской Федерации

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Рибера сделала заявление об импорте в Испанию топлива из Российской Федерации
В Мире
Фото из открытых источников

Испанский министр по вопросам экологии и демографии Тереса Рибера сделала заявление по вопросу об определении компаний, которые экспортируют в Испанию топливо, и о политике в этом вопросе по отношению к Российской Федерации. Она заявила, что соответствующие ведомства внимательно изучают документацию, связанную с закупками топлива испанскими компаниями. 

Дело в том, что Рибера заявила, чт проводится политика, чтобы Испания не закупала топливо в Российской Федерации. Поэтому, заявила она, соответствующие учреждения определяют конкретно на основании изучения документации, у кого именно проводятся закупки топлива и из каких государств проводится импорт топлива в Испанию. 

«Наше обязательство состоит в том, чтобы расследовать, что происходит с поступлением топлива», – заявила она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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