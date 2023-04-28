Актеры Чайковского театра драмы и комедии прокомментировали срыв спектакля о событиях СВО

В Чайковском театре драмы и комедии прокомментировали скандал с увольнением Александра Борисова и уходом актеров из спектакля «Смерти нет». Обращение было опубликовано сегодня от лица артистов.

Сообщается, что что актерам поступали угрозы из-за того, что они отказались играть в постановке, в которой затрагивается тема СВО. В учреждении уверяют, что их работники не высказывались против спецоперации, а решение уйти никак не связано со спектаклем.

«Оно было принято после нелицеприятных высказываний со стороны Борисова в ходе разбора другого спектакля, а также из-за нездоровой атмосферы, которая сложилась в коллективе благодаря его усилиям».

Чтобы сохранить театральную труппу, Борисову предложили уволиться, поскольку сотрудники отказывались работать под его руководством. Режиссеру было предложено покинуть театр после премьеры, но спектакль отменили по его решению.

«Без согласия, как правообладателя, премьера состояться не может. Версия событий, изложенная со слов Борисова, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Артисты также утверждают, что готовы сыграть «Смерти нет», однако с другим режиссером, если экс-худрук предоставит необходимые материалы.