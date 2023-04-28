Актриса РФ Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Заслуженная артистка Российской Федерации Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту для того, чтобы поддержать мужчин, собирающихся на выполнение служебных задач. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».

«Здесь все хорошо организовано, как все устроено - удивительно, тут все предусмотрено, удобно, комфортно, очень все продумано: есть где переждать, да и столовая вкусная. Сказали, кормят, как детей в школе», - высказалась артистка.

Железняк также выразила свои слова признательности будущим военнослужащим.

«Перед всеми людьми, которые идут защищать родину, меня, моих детей, огромное благоговение, благодарность, преклоняюсь перед ними. Желаю здоровья, буду молиться за них, за воинов», - добавила Олеся.