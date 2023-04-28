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Барби из Северной Кореи: 10 фотографий со свадеб в самой закрытой стране мира — как в другой реальности

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Барби из Северной Кореи: 10 фотографий со свадеб в самой закрытой стране мира — как в другой реальности
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Фото из открытых источников

Современная свадьба в Северной Корее — это регистрация брака и небольшой праздник в кругу родственников. Но остались некоторые правила от древнего корейского свадебного ритуала.

К примеру, невесту одевают традиционный национальный костюм чосонот, который должен подарить жених. Жених не выбирает для себя традиционный комплект.

Большинство жителей КНДР женятся дома, поскольку альтернатив существует мало. В Пхеньяне и нескольких крупных городах есть специальные залы для проведения свадьбы.

Сперва жених посещает дом будущей жены, а ее семья готовит свадебный стол. Затем пара отправляется в дом жениха, там его семья также готовит для невесты свадебный стол.

Платья девушек выполнены в розовой палитре, украшены цветами и другими элементами. Белые наряды в Корее здесь не в почете.

Традиционное платье довольно пышное и закрытое — о мини платье и декольте не может быть речи.

Жених и невеста цветы прикрепляют на левую сторону. Самое главное, они обязаны поместить значок Ким Ир Сена поверх этого цветка.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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