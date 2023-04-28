Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче.

По информации издания The Bristol Post, телеведущая программы Анна Ричардсон помогла украинской беженке по имени Мария в ее попытке найти партнера. Девушка зрителям в студии рассказала, что вынуждена покинуть родину из-за страха за здоровье и жизнь.

Отвергнув нескольких появившихся женихов, в итоге Мария согласилась составить пару одному участнику.

По правилам телешоу, главный герой выбирает, с кем из шести участников пойти на свидание после прямого эфира. Кандидаты знакомятся обнаженными и разговаривают на личные темы, чтобы узнать друг друга.

Передача выходит на экраны с 2016 года. Но она постоянно подвергается критике со стороны консервативных граждан.