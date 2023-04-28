EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провалил национальный проект «Здравоохранение». Об этом свидетельствуют результаты выполнения программы
Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что наличие двух генов в анализе покажет, что у женщины будет рак груди. К этим генам телеведущая
В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной
В 2020 году году младший сын певицы Валерии официально зарегистрировал свой брак. Спустя некоторое время он стал отцом. Его жена Лиана Волкова в 2021
За Александра Шульгина, которого на днях Яна Чурикова обвинила в издевательствах и даже тирании, заступилась звезды «Фабрики звезд — 3» Юлия
Ученые из Университета Джона Хопкинса в США (Johns Hopkins University) разработали новый лекарственный гель, убивающий до 100% раковых опухолей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2022 году на питание школьников и воспитанников детских садов были выделены рекордные 6,1
Политический руководитель Китая Си Цзиньпин сделал заявление руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу ядерной войны. Он напомнил
Власти Санкт-Петербурга призывают жителей города приходить на матер-классы по плетению маскировочных сетей, а также созданию окопных свечей. Об этом