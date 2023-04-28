EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Вызов» — самой громкой российской премьеры последнего времени. Картина вызывает полярные реакции, разделяя зрителей на два лагеря.

По сюжету картины начальник отправляет главную героиню Женю в Центр подготовки космонавтов, чтобы разработать алгоритм проведения операций на МКС. Туда направляют нескольких хирургов-мужчин, из которых в кратчайшие сроки сотворят космонавтов. Миссию может выполнить лишь один. Женю сперва не рассматривают как претендентку, но полетит в космос именно она. Собственно, в сюжетной предсказуемости заключается главная проблема фильма. Также нет сомнений, что операция пройдет успешно, иначе «Вызов» бы не затевался.

Нельзя сказать, что фильм смотреть скучно: он гладко катится, но не летит. А еще учитывая то, что участников проекта долго и мучительно тренировали, чтобы сделать из них космонавтов, не верится, как Женю смогли так быстро без подготовки отправить на МКС. Фильму можно многое простить за очень красивые виды из космоса. Впрочем, ради этого не было острой необходимости летать в космос.