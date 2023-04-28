Галустян, Дюжев, Макеева и другие звезды из РФ посетили церемонию закрытия 45-го ММКФ

Вчера, 27 апреля, завершился 45-й Московский международный кинофестиваль. Большинство наград отправилась в Латинскую Америку, которую представляли молодые режиссеры. На церемонии закрытия мероприятия появились многие звезды отечественного кино и шоу-бизнеса.

Ведущий церемонии Петр Буслов поблагодарил всех участников кинофестиваля. Он отметил, что кино на сегодняшний день является мощным инструментом для объединения людей со всего мира и расширения культурного диалога между разными странами.

Необходимо отметить, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ-2023) прошел с 22 по 29 апреля. Во время фестиваля зрителям было представлено более 200 фильмов из различных стран. В его рамках состоялись мастер-классы от знаменитых актеров и режиссеров, а также прошли презентации новых фильмов.



