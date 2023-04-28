Иноагент РФ Александр Роднянский сообщил о травле 75-летней артистки с Украины Софии Ротару

61-летний российский кинорежиссер Александр Роднянский, который был признан иностранным агентом Минюстом России, вступился за 75-летнюю артистку из Украины Софию Ротару.

Отметим, советская и украинская эстрадная звезда раскритиковала СВО ВС РФ на Донбассе и Украине, выступив с антироссийскими заявлениями. После этого она подверглась травле со стороны россиян.

Роднянский призвал не нападать на певицу, сделав скидку на ее возраст.

«Предъявлять требования женщине, которой исполнилось почти 80 лет — это дурное дело», — сказал режиссер.

Также Александр призывал осуждающих знаменитость людей приглядеться лучше к себе.

Стоит напомнить, что министерство юстиции России признало Роднянского иноагентом 21 октября 2022 года. Из РФ он эмигрировал из год назад.