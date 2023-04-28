Юлия Михальчик заступилась за экс-мужа Валерии после обвинений Яны Чуриковой в насилии

38-летняя Юлия Михальчик отказалась высказываться об Александре Шульгине. Она лишь заявила, что благодарна продюсеру.

Александр был продюсером шоу «Фабрика звезд-3». Перед самым финалом наставник сделал предложение молодой девушке. Но после завершения проекта их отношения продлились недолго.

Недавно Яна Чурикова сообщила, что продюсер издевался над певицей. Ведущая Шульгина назвала абьюзером и манипулятором.