Карен Шахназаров выступил против удаления из фильмов осудивших СВО ВС РФ артистов

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров выступает против удаления из фильмов актеров, которые активно критикуют проведение СВО ВС РФ. Об этом сам режиссер заявил во время беседы с журналистами.

«Быть ли им в кино? А почему нет? Я не сторонник вырезать актеров», — отметил кинематографист.

Шахназаров также напомнил о «9 роте». По его мнению, этот фильм заслуживает высоких оценок.

«Что, вырезать, и этим испортить картину? Не считаю это правильным», — добавил он.

По заверению режиссера, каждый человек, артист, в том числе, имеет право на позицию, но из-за нее отказываться от творчества человека глупо. В качестве примера Карен Георгиевич привел писателя Кнута Гамсона, которого осудили после 1945 года за сотрудничество с нацистами:

«Его книги издаются, потому они — совсем другие, чем его личная позиция».