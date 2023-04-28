Клава Кока купила родителям квартиру в Москве

Клава Кока купила своим родителям квартиру в Москве. Певица давно об этом мечтала и долго к этому шла.

«Для меня это главная мечта и цель по жизни, я не верю! У нас теперь будет прописка», — написала в своем микроблоге исполнительница, поделившись снимками во время подписания договора.

О своих планах касательно недвижимости Кока сообщила фантам еще весной. Она показала, как смотрит в непогоду с родителями разные квартиры:

«Со всем семейством начинаем выбирать квартиру. Настало время исполнить свою мечту. Ходим смотреть квартиры в дождь, снег, во вьюгу. Надеюсь, летом будем в своей», - отмечала Клава.